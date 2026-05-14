Запад заморозил активы России, Ирана, КНДР и других стран на $590 млрд

Западные страны заморозили около $590 млрд, принадлежащих России, Ирану, КНДР и другим государствам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он предостерег глав государств от хранения на Западе национальных активов.

«По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд», – сказал Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран – участниц ШОС, передает RT. Как уточнил секретарь Совбеза, эти средства принадлежат России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану.

Шойгу напомнил, что в 2022 году США направили часть замороженных афганских активов на выплаты семьям жертв терактов 11 сентября и гумпомощь Афганистану.

«Убежден, что все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

