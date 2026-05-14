Россиянам напомнили о риске задержания за рубежом и выдачи в США

Россиянам при выезде за границу следует учитывать риск задержания для экстрадиции в США из третьих стран. С таким предупреждением выступил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», – цитирует дипломата РИА «Новости».

При этом Лукьянцев указал, что МИД не устанавливает запреты на посещение определенных стран, а лишь может рекомендовать не посещать определенные страны, если там у граждан могут возникнуть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.

В списке стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США, опубликованном МИД РФ, значатся большая часть Европы и Латинской Америки, Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко. Этот перечень не охватывает все страны, связанные с США договорами о выдаче, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube