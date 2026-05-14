Андрей Перла: «Противоречия между Трампом и Си никуда не делись. Решения нет»

Сегодня утром в Китае состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом. Разговор продлился всего два часа. О противоречиях, которые никуда не делись после этой встречи, рассказал в своей колонке обозреватель «Абзаца» Андрей Перла.

«Две отличные карикатуры мне попались с утра – обе из западных СМИ, что называется, «второго эшелона» – в первом эшелоне себе такого не позволяют.

На одной Трамп в роли рикши вприпрыжку везет куда-то коляску – в ней восседают большая панда и председатель Си. Панда доверительно сообщает председателю: «Трамп считает, что он что-то получил от нас».

На второй Си и Трамп находятся на спортивном пьедестале почета до и после иранской войны. До войны Трамп гордо стоит на первом месте, а Си расположился на втором. После войны – наоборот.

Так себе, конечно, политологический анализ у карикатуристов, прямолинейный. На самом деле все гораздо сложнее.

Но нельзя отрицать: в глазах мировой общественности взаимоотношения США и Китая сегодня именно так и выглядят.

Трамп несколько раз откладывал визит в Пекин. Он делал это не просто так, не капризничал. Для него жизненно важно было приехать в гости к председателю КНР в образе победителя – либо завершив к своей выгоде конфликт на Украине (в США Китай однозначно считается военным союзником России), либо победив Иран (потому что его Вашингтон считает инструментом и опять же военным союзником Пекина).

Ни той, ни другой победы в запасе у Трампа нет. На Украине дело близится к развязке, но вряд ли Трамп эту развязку может считать своей победой. А Иран... Иран, вопреки всем прогнозам, оказался непобедимым.

Трамп не мог совсем отказаться от визита в Пекин – это сочли бы слабостью. Но в ходе своего визита он не может говорить с позиции силы. Ведь силы нет. Он не может диктовать Китаю свою непреклонную волю. Он не может угрожать Китаю – Китай со своими союзниками выглядит явно мощнее.

Что же может Трамп?

Судя по всему, он может предложить закончить войну, как бы странно это ни звучало. Да, еще одну. Только на этот раз всерьез. Потому что речь идет об экономической войне США против КНР.

Америке не удалось лишить Китай энергоносителей, не удалось выбить его продукцию ни с одного рынка. Но и Китай не может похвастаться серьезным ослаблением США.

Трамп может предложить заменить экономическую войну взаимовыгодным перемирием. Судя по всему, именно это он в Пекине и сделал.

«США будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде. Я привез в Китай крупнейших бизнесменов мира ради развития торговли», – сказал он Си Цзиньпину.

Трамп предлагает Китаю не союз, не «вечный мир», а нечто вроде инвестиционного соглашения и заодно раздел зон влияния, территорий экономического доминирования.

Это хорошее предложение, и нет сомнений, что Китаю оно очень нравится. Если бы только не два важнейших обстоятельства...

Во-первых, Тайвань. Тайвань должен вернуться в родную гавань. США против, и это противоречие не может быть разрешено взаимными улыбками.

Во-вторых, Европа. Европа не может быть дойной коровой для двух великих держав одновременно. Только для одной. Китай хочет этот рынок целиком. США – тоже.

Козырь Китая – сравнительно дешевые углеводороды из России и очень дешевые «товары народного потребления». Козырь США – налаженные поставки СПГ и исторические связи.

Решения этих противоречий Трамп из Пекина в Вашингтон не увезет. Решения нет».

Пекин, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

