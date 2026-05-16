Кремль объявил о сроках визита Путина в КНР и раскрыл детали

Президент России Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – сказано в сообщении.

Уточняется, что Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Кроме того, лидеры двух стран примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 год).

«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», – добавили в Кремле.

В ходе визита президент РФ проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал визит Путина в КНР в скором времени, отметив, что подготовка к визиту уже завершилась. «В рамках как раз грядущих двусторонних контактов, российско-китайских, будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Москва, Наталья Петрова

