Путин: тесное сотрудничество России и Китая играет стабилизирующую роль в мире

Президент России Владимир Путин в видеообращении к китайскому народу в преддверии своего визита в КНР заявил, что взаимоотношения Москвы и Пекина играют на мировой арене стабилизирующую роль.

«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – сказал российский лидер.

«Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем», – подчеркнул Путин.

По словам президента, российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Путин отметил, что искренне ценит настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Особый характер двух стран проявляется в атмосфере доверия, готовности сотрудничать на равноправных началах, вести уважительный диалог и «оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства», заявил глава российского государства.

Владимир Путин вечером 19 мая прибудет в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Поездка президента РФ приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе переговоров главы двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений, в том числе экономические вопросы, дальнейшее их углубление, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемами, сообщал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков.

