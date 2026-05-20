В Пекине прошли переговоры лидеров России и Китая: что стороны обсуждали и о чем договорились

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли позитивно, стороны обсудили много вопросов, в том числе перспективный проект в энергетике. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«В целом позитивно… Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и других областях тоже интересные», – рассказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, Москва и Пекин также смогли договориться «еще кое о чем очень важном». О чем именно, он не уточнил.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири – 2», передает RT. Речь идет о маршруте газопровода и о его строительстве. «Какие-то нюансы осталось договорить», – сказал представитель Кремля. Впрочем, по словам Пескова, пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта: «Это коммерческая информация все-таки».

Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине в узком и расширенном форматах продлились почти три часа, после чего лидеры двух стран приняли участие в подписании совместных документов, среди которых заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Лидеры России и КНР официально продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад. Си Цзиньпин назвал его главным фундаментом для стратегической координации двух стран. Владимир Путин во время переговоров заявил, что отношения двух государств «вышли на беспрецедентно высокий уровень», назвав их «образцом подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Президент РФ счел сотрудничество двух стран во внешнеполитических делах «одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене». Путин заявил, что Россия и Китай стремятся к построению «более справедливое демократическое мироустройство», и пригласил главу КНР совершить визит в Москву в 2027 году. Также российский лидер анонсировал продление безвизового режима с КНР, назвав его «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов» между двумя странами.

По итогам встречи с председателем КНР Путин отметил, что переговоры прошли в традиционно теплой и товарищеской атмосфере. Он подчеркнул, что отношения двух стран «самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время».

По словам Путина, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. Многие подписанные Россией и Китаем соглашения направлены на углубление экономического взаимодействия двух стран, отметил российский лидер. Путин также заявил, что Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойные поставки в Китай энергоресурсов.

Президент РФ отметил приверженность Москвы и Пекина независимой и самостоятельной внешней политики. По его словам, Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права. Путин добавил, что в ходе контактов с Си Цзиньпином состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Владимиром Путиным дружескими и плодотворными и заявил о высоком уровне и характере российско-китайских отношений. По его словам, отношения Китая и России вышли на новый рубеж и стали образцом отношений двух крупных держав. Си обратил внимание на то, что российский лидер уже 25 раз посещает Китай, что «само по себе свидетельствует о том высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений». По словам председателя КНР, между лидерами стран прошел стратегический диалог по широкому спектру важнейших тематик.

Си Цзиньпин также заявил, что товарооборот между РФ и КНР три года подряд превышает $200 млрд. По его словам, несмотря на сложные внешние условия, с начала года он вырос на 20%.

Председатель КНР подчеркнул, что двусторонние связи Москвы и Пекина вносят «значительный вклад в защиту международной справедливости». По его словам, Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Россия и КНР должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон, подчеркнул Си Цзиньпин.

Пекин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube