Запад создает общеевропейскую группу с целью нападения на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция».

«Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», – сказал министр иностранных дел.

Лавров добавил, что руководителем этой группировки поставлен глава киевского режима Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами, заменивший европейцам Адольфа Гитлера в роли фюрера.

Министр отметил, что враг, разбитый более 80 с лишним лет назад, сейчас пытается возрождаться в той же самой форме нацизма. Так было перед Первой мировой войной, но особенно накануне Второй мировой, когда Гитлер «под флагами и лозунгами нацизма объединил почти всю Европу, поставил их под ружье под своим командованием», – напомнил Лавров.

«Мы были убеждены, что нацизм побежден, были решения Нюрнбергского трибунала, был подписан Устав ООН. Казалось бы, все международно-правовые меры были приняты, но идеология нацизма и практика нацизма возрождаются», – заключил глава МИД РФ.

Ранее сегодня глава Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Рехка назвал Россию угрозой для Евросоюза и призвал европейские страны готовиться к войне. «Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно – начинайте готовиться к войне», – сказал он изданию Politico. По словам военачальника, оказание помощи Украине отвечает «жизненно важным интересам Европы».

До него канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявлял, что Россия якобы представляет опасность для Европы. По его словам, европейские страны, включая Германию, «тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил» перед лицом якобы «угрозы со стороны России». Мерц при этом подчеркнул, что Германия «снова должна стать ведущей военной силой Европы». Ему вторит министр обороны ФРГ Борис Писториус, заявивший, что Россия снова стала «врагом Германии». По его словам, со стороны России якобы исходит угроза, о которой нужно рассказывать населению, четко объяснять, что происходит, но не нагнетать обстановку.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на Европу. Он называл рассуждения на эту тему чушью, провокацией и проявлением некомпетентности.

Москва, Наталья Петрова

