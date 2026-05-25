Генерал-полковник полиции Виталий Шулика занял пост замглавы Минобороны

Генерал-полковника полиции Виталий Шулика назначен на должность заместителя министра обороны России. Он будет руководить аппаратом Минобороны. Соответствующая информация появилась на сайте военного ведомства в разделе «Руководство».

До своего нового назначения Шулика был заместителем главы МВД России. На новом посту он сменил Олега Савельева, работавшего в военном ведомстве с мая 2024 года. Савельев покинул должность замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщили сегодня ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, близкие к Минобороны.

Новым замминистра внутренних дел России вместо Шулики назначен Алексей Макаров, сообщает «Коммерсантъ». Он занимал должность замначальника Главного управления МВД по Москве – начальника тыла, уточнил источник издания.

Шулика перешел на работу в органы внутренних дел в 2009 году, был начальником отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД. В 2012 году получил должность замначальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В октябре того же года возглавил управление оперативно-разыскной информации МВД. В декабре 2017 года Шулика был назначен заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Москва, Наталья Петрова

