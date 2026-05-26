Японские чиновники прибыли с визитом в Россию

Японская правительственная делегация прибыла с визитом в Россию. Предположительно, Япония пытается обеспечить интересы своих корпораций в РФ.

Переговоры пройдут на правительственном уровне, передает РИА «Новости». Для этих целей из Токио прибыли глава департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава.

Комментируя сообщения о визите японцев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что ведомство не предлагало провести встречу для возобновления диалога и не получало таких запросов от Токио. По ее словам, если правительство Японии действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в РФ, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.

Москва, Зоя Осколкова

