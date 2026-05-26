«Тревожный сигнал»: глава ФСБ предостерег страны СНГ от использования западных ИИ-систем после убийства лидеров Ирана

США и Израиль ликвидировали представителей высшего руководства Ирана, используя данные, добытые через заложенные программы в системах видеомониторинга в Тегеране. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он счел этот факт «тревожным сигналом», отметив, что использование западных технологических платформ и ИИ-сервисов странами СНГ повышает вероятность взлома таких систем и может привести к уязвимости перед кибератаками со стороны западных спецслужб, а также создает риски для руководства этих стран.

Глава ФСБ отметил активность представителей Великобритании и ЕС «в содействии продвижению проектов цифровизации в финансовой сфере, торговле и транспортной системе ряда стран СНГ». По его словам, зависимость от западных технологических платформ создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб стран НАТО и их союзников, передает «Интерфакс».

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств – участников СНГ в Иркутске.

Директор ФСБ указал на недостаточную прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, чтобы использовать их в системах принятия решений. Также, по его словам, не гарантирована надежность полностью цифровых механизмов управления страной в случае возможного кризиса.

Учитывая характер задач, решаемых с помощью западных ИИ-технологий в политическом измерении, «имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более – в системах связи и государственного управления», – резюмировал Бортников.

В ходе военной операции США и Израиля против Ирана были убиты несколько членов руководства республики, среди которых верховный лидер страны Али Хаменеи, его советник по вопросам безопасности, командующий КСИР, министр обороны, начальник Генштаба ВС Ирана. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что убийство аятоллы Али Хаменеи стало возможным из-за информации с камер видеонаблюдения на дорогах Тегерана, которые взломала разведка Израиля, чтобы вычислить местонахождение руководства Ирана для ударов по нему.

Иркутск, Наталья Петрова

