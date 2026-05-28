Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту на Востоке. По его оценке, Евросоюз стремительно превращается в военный альянс. «Барабаны войны особенно громко звучат на европейском континенте», – заявил Нарышкин на Международном форуме по безопасности в Москве.

Глава СВР обратил внимание на то, что НАТО «последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности».

«Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке», – констатировал Нарышкин. Он подчеркнул, что «рост милитаризма в евроатлантическом лагере безусловно повышает риски глобального столкновения», передает «Интерфакс».

При этом глава СВР посоветовал ястребам на Западе не проверять на достоверность утверждение о том, что эпоха ядерного сдерживания закончилась. По его словам, в ряде IT-корпораций прогнозируют возможность ИИ-технологий в будущем повлиять на стратегический баланс сил и сложившийся порядок ядерного сдерживания. При этом, продолжил он, доходит до громких заявлений, что «эпоха ядерного сдерживания закончилась», сообщает RT. «Слава богу, она еще даже не начиналась, я бы не советовал ястребам в западном лагере проверять утверждение на достоверность», – подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР также указал, что европейцы пытаются подорвать любые попытки России урегулировать конфликт на Украине, оказывают всемерную военную и финансовую помощь неонацистскому киевскому режиму, передает ТАСС. По его словам, они стремятся к «стратегическому истощению, а затем и поражению России». «С точки зрения европейских элит – им выгодно как можно дольше затягивать украинский конфликт», – констатировал Нарышкин. Однако, по его словам, поддержка Украины «обходится европейским бюджетам все дороже» и уже ведет к росту социальной напряженности.

Москва, Наталья Петрова

