В Сербии обсуждают отказ от безвиза с Россией ради членства в ЕС

В Сербии обсуждается возможная отмена безвизового режима с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя для вступления в Евросоюз. Об этом сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич в комментарии «Известиям».

«Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это. Но насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», – подчеркнул политик.

По его мнению, власти Сербии в ближайшей перспективе подобное решение не примут, поскольку оно приведет к общественному недовольству.

«Я считаю, что мы далеко от вступления (в ЕС – прим. ред.) и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», – сказал Станоевич.

Примечательно, что несколькими днями ранее спикер сербского парламента Ана Брнабич заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда братскими. Сербия, по ее словам, не вводит санкции против России только потому, что сама находилась под действием ограничительных мер в 1990-х.

Двусторонний безвиз между Россией и Сербией был введен в 2009 году. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах не более 30 дней.

В апреле текущего года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград планирует до конца 2026 года выполнить все критерии для вступления в ЕС, которые касаются вопросов миграции и визовой политики. Представители ЕС называют ориентиром для вступления балканской республики в сообщество 2030 год.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube