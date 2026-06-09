Источник: отношения между Трампом и Нетаньяху плохие

Отношения между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «сильно расходятся», заявил CNN бывший высокопоставленный израильский дипломат.

На вопрос о том, придерживаются ли Трамп и Нетаньяху одной точки зрения, Алон Пинкас ответил: «Они даже не сходятся во мнениях на данный момент».

Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке заявил, что это «очевидно из того, как Трамп отзывался о Нетаньяху в последние две недели».

Пинкас также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия стратегии выхода из израильского наступления против поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в Ливане и отметил, что конфликт стал частью политической кампании Нетаньяху.

«С точки зрения стратегии, конечной цели нет, но здесь присутствует политическая игра. Он движется к выборам. Ему необходимо поддерживать состояние постоянной войны. По его мнению, это единственный шанс», – сказал Пинкас в интервью Элексу Микельсону из CNN.

Напомним, что рано утром во вторник Дональд Трамп сообщил СМИ, что Иран и Израиль договорились остановить взаимные удары и анонсировал скорую мирную сделку. По мнению Трампа, она будет заключена в ближайшие дни.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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