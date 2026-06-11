Минобороны: главкомом ВКС назначен Герой России Александр Чайко

Генерал-полковник, Герой России Александр Чайко стал главнокомандующим Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Отмечается, что Чайко был назначен главкомом ВКС указом президента РФ в мае 2026 года. Он сменил на этом посту Виктора Афзалова, который занимал данную должность с октября 2023 года. До своего нового назначения Александр Чайко с июня 2025 года был замначальника Генерального штаба ВС России.

Ранее о назначении нового главнокомандующего ВКС России сообщали СМИ со ссылкой на информированные источники, близкие к Минобороны.

Отметим, что Чайко с сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал российской группировкой войск в Сирии. В декабре 2021 года он был назначен командующим войсками Восточного военного округа.

Чайко в июне 2020 года указом президента РФ было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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