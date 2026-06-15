Израильские политики не признали договоренности США и Ирана и не будут их соблюдать

Израильские политики из всех политических партий раскритиковали соглашение между США и Ираном.

Итамар Бен Гвир, министр национальной безопасности Израиля, представитель крайне правых, заявил: «Соглашение Трампа нас ни к чему не обязывает. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам». И добавил, что Израиль «не является партнером по этому соглашению» и «не должен соглашаться ни на что меньшее, чем ликвидация Хезболлы».

Яир Голан, лидер левоцентристской израильской демократической партии и отставной израильский генерал сообщил на местном телевидении, что соглашение «было заключено над головой Израиля и протягивает руку помощи кровожадному режиму в Тегеране». Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «слабым, больным, изолированным и не имеющим влияния».

Напомним, что 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении военных операций.

Ожидается, что мирное соглашение будет подписано США и Ираном в Швейцарии в будущую пятницу.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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