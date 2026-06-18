МИД России предупредил о разрушительном ответе Москвы на агрессию НАТО

Агрессия любого государства Североатлантического альянса по отношению к России обернется разрушительным ответом со стороны Москвы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – подчеркнула Захарова.

«И никакие имеющиеся, как они там себя называют, бригадные командующие Запада, средства, потенциал и прочие линии обороны им не помогут. Это они должны осознавать, на что они толкают Европу подобными заявлениями, подобными действиями», – сказала официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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