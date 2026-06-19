РФ готова изменить порядок въезда для европейских дипломатов при ответных шагах от ЕС

Россия может изменить уведомительный порядок для европейских дипломатов, если ЕС отменит дискриминационные меры. Об этом сообщили в МИД РФ.

С 15 июня Россия ввела уведомительный порядок пересечения госграницы для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что введенные ограничения носят сугубо ответный характер. Ряд стран Евросоюза ранее ввел разрешительный порядок для российских дипломатов.

«Данные меры создают ничем не обоснованные дополнительные сложности в работе наших посольств и консульств. Они носят дискриминационный характер и нарушают статьи Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях», – отметила спикер МИД.

По ее словам, при отказе стран – членов Евросоюза от дискриминационных мер в отношении сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Москва готова пересмотреть применение уведомительного порядка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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