Еврокомиссия рассматривает вопрос о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Предложения по визовым ограничениям обсуждаются совместно со странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, такие меры направлены на дестабилизацию общества в России в преддверии выборов в Госдуму.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с предложением внести в черный список всех российских участников боевых действий на Украине, запретив им въезд в Евросоюз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные инициативы проявлением паранойи и попыткой Евросоюза придумать новые меры давления, поскольку действующие санкции уже наносят ущерб другим странам. Россия считает такую политику неприемлемой, а международное сообщество все чаще осуждает односторонние ограничения, напоминает «Бизнес ФМ».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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