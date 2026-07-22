Путин счел устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние отечественной экономики, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию с топливом. Он назвал временными трудности на топливном рынке РФ. Об этом глава государства заявил, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах», – сказал Путин. Он подчеркнул, что трудности на топливном рынке «носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику».

Президент также назвал устойчивыми государственные финансы в стране. Он отметил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. «Так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – уточнил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, ВВП России за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев текущего года – на 0,2%. Он подчеркнул, что российская экономика в мае «росла скромными темпами, но все-таки росла». Глава государства назвал внутренний спрос – как «со стороны государства, так и бизнеса, граждан» – одним из ключевых факторов роста российской экономики.

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования – растет выдача как ипотечных кредитов, так и «кредитов предприятиям, организациям, реальному сектору экономики».

Вместе с тем глава государства сообщил, что региональные бюджеты в первом полугодии исполнены с дефицитом, так же, как и в первом полугодии 2025 года. В связи с этим он поручил дополнительно поддержать бюджеты субъектов РФ, чтобы «гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов» и «продолжить реализацию программ развития на местах».

Путин подчеркнул, что экономическую политику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели. Он назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в стране и стимуляцию структурных изменений в экономике РФ. «Некоторые новые решения на этот счет мы сейчас обсудим отдельно», – сказал глава государства.

Президент сообщил, что перед совещанием отдельно поговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Какова была тема разговора, неизвестно.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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