Кремль: торговые суда России не могут быть дооснащены вооружением, но флот их прикроет

Международные торговые суда России не будут дополнительно оснащать вооружением, но их защиту при необходимости будет обеспечивать российский флот. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что, согласно действующему международному морскому праву, торговые коммерческие суда не могут быть вооруженными. «Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно. <…> Но то, что российский флот может принимать меры по защите, да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление», – сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, идет ли речь о дополнительных мерах защиты торговых судов в контексте заявления Владимира Путина о том, что с попытками захвата судов необходимо бороться как с пиратством.

Накануне президент РФ на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией заявил, что при попытках захвата западными странами торговых судов «нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». «Надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению – по прикрытию нашего флота», – подчеркнул Путин.

Москва, Наталья Петрова