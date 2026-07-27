Путин: Россия добьется своих целей в СВО, «нас никому и никогда не сломить»

Россия добьется поставленных целей в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с парламентариями после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

По его словам, участники спецоперации героически сражаются «за Россию, за отчий дом», их поддерживает весь российский народ, все общество.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – подчеркнул российский лидер (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Как отметил Путин, Россия продолжает отстаивать безопасность и независимость государства, справедливость и правду. «На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплочённостью», – сказал президент. Глава государства добавил, что депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Парламентарии «быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу и государству», – указал Путин.

Российский лидер также отметил, что прошедшие за время работы Госдумы восьмого созыва пять лет были сложными и крайне ответственными для России. Он назвал их одним из решающих этапов в истории Отечества, «когда на кону судьба нашего народа».

Глава государства также заявил, что противники России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы. Путин обратил внимание, что Запад пытается пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в РФ, пытается задушить отечественную экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования. По его словам, противники нашей страны ставят рекорды по числу и бесполезности санкций против России.

«Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», – подчеркнул Путин.

Глава государства также заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. По его словам, здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. «Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся», – сказал президент. Он в связи с этим упомянул про призыв, высказанный одним из награждаемых в Кремле военных, действовать смелее на поле боевых действий: «Один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим, но смелей надо». Очень хочется».

Также российский лидер поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу, в первую очередь по укреплению суверенитета государства и защите его национальных интересов.

Москва, Наталья Петрова