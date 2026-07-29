Путин сменил руководителя Удмуртии

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова с формулировкой «по собственному желанию» и назначил врио руководителя региона Ольгу Абрамову. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 29 июля.

Бречалов руководил Удмуртией с 2017 года. В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что Бречалов ушел в отставку «в связи с переходом на другое место работы».

Абрамова долгое время работала в правительстве Удмуртии. В 2018-2021 годах она занимала пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики, в 2021-2024 годах была вице-премьером по АПК, и.о. главы правительства региона. В октябре 2024 года Абрамова стала советником главы Минсельхоза России.

Ранее в среду в Кремле состоялась встреча Путина с Абрамовой, в ходе которой президент предложил ей стать временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

По информации региональной избирательной комиссии, выборы главы республики состоятся в единый день голосования в 2027 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube