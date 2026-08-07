Путин обсудил с членами Совбеза дополнительную антитеррористическую защиту инфраструктуры

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, в ходе которого обсуждалась дополнительная антитеррористическая защищенность объектов инфраструктуры.

«У нас сегодня тема дополнительных мер по совершенствованию мероприятий антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры», – сказал российский лидер, открывая совещание.

Затем с докладом по этой теме выступил глава ФСБ Александр Бортников, сообщается на сайте Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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