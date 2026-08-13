МИД РФ: Украина использует любое перемирие для перегруппировки сил

Киев будет использовать любое перемирие для перегруппировки и накопления боевых сил, а не для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Грушко также отметил, что мир на Украине не может быть достигнут без устранения первопричин возникновения конфликта.

Кроме того, дипломат рассказал, что Москва не получала формализованных предложений относительно идеи о моратории на боевые действия в Чёрном море. По его словам, в последнее время в МИД слышат «много призывов о разного рода мораториях, перемириях». «Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получаем», – сказал замминистра.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Россия исключает вариант заморозки конфликта на Украине, так как необходимо устранить его первопричины.

Москва, Наталья Петрова