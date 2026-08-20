В Кремле заявили об отсутствии оптимизма в вопросе украинского урегулирования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за позиции Киева говорить о предпосылках к мирному урегулированию ситуации на Украине не приходится. Он подчеркнул, что динамика на фронтах СВО хорошо известна, специальная военная операция продолжается.

«В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет», – сказал представитель Кремля журналистам.

Также он отметил, что точных дат визита переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. По словам Пескова, «пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита».

«Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», – добавил пресс-атташе Кремля, подчеркнув, что «они всегда желанные гости в Москве».

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые искренне хотят способствовать урегулированию конфликта на Украине, но таких государств мало.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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