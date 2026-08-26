Песков рассказал, зачем глава ЦРУ прилетал в Россию

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете The Washington Post. Каких-либо подробностей он не привел.

В комментарии «Интерфаксу» представитель Кремля заявил, что у Владимира Путина не было встречи с главой ЦРУ.

Накануне американский телеканал CBS News сообщал со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию на переговоры, с кем именно – не раскрывалось. Самолет Boeing C-17 американских ВВС, на котором, по данным СМИ, летел Рэтклифф, совершил посадку в аэропорту Внуково во вторник утром. Вечером того же дня самолет с Рэтклиффом отбыл из Москвы. В Кремле отказались комментировать визит главы ЦРУ в Россию.

Москва, Наталья Петрова