МИД России высылает сотрудника посольства Румынии

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В четверг, 27 августа, в департамент государственного протокола МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, где ей вручили соответствующую ноту.

В МИД РФ заявили, что эта мера стала ответом на ранее принятое Бухарестом решение объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства в Румынии. На Смоленской площади назвало решение румынской стороны ничем не мотивированным.

Ранее румынский МИД объявил о высылке сотрудника российской дипмиссии после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в небе над Румынией три дрона, которые Бухарест счел российскими.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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