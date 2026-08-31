Путин на встрече с Си Цзиньпином в Бишкеке предложил бессрочный безвиз с КНР

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сразу отправился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече российский лидер заявил, что Москва готова работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным.

Как отметил Путин, туристический поток между странами вырос за первое полугодие на 43% благодаря безвизовому режиму, который действует с осени 2025 года и был продлен на 2027 год.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и Китая в ходе встречи в Башкеке на полях саммита ШОС обсудят развитие двусторонних отношений и международные проблемы. Также речь пойдет о проекте «Сила Сибири – 2». По словам Ушакова, эта тема будет также обсуждаться на Восточном экономическом форуме.

Встреча с лидером КНР стала для российского президента первой в череде двусторонних переговоров в рамках саммита ШОС. Позднее Путин проведет встречи с главами Киргизии, Казахстана, Ирана, Индии, Таджикистана, Турции, Монголии и Армении. Официальные мероприятия саммита ШОС начнутся 1 сентября.

Бишкек, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube