Медведев предупредил о возмездии в ответ на угрозы Зеленского авиации

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации РФ заявил, что с террористами переговоров не ведут. В ответ на их действия последует встречное возмездие, подчеркнул он.

Медведев напомнил, что российский президент Владимир Путин счел угрозы Зеленского в отношении гражданской авиации в небе России как заявку на государственный терроризм.

«С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – написал политик в своем канале в «Максе».

Медведев добавил, что у всякой террористической деятельности есть спонсоры, среди которых он назвал глав западных стран, прежде всего европейских, которые «часто ездят в Киев поездом».

1 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство России становится небезопасным для гражданской авиации на фоне активного применения ВСУ беспилотников. По словам Зеленского, авиакомпаниям, страховщикам и другим участникам отрасли следует учитывать эти риски, в том числе осуществляя перевозки в крупные мегаполисы, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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