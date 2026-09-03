«На мой взгляд, они есть»: Путин видит шансы на урегулирование украинского конфликта

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о наличии шансов на мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. Однако возможности проведения двухсторонних мирных переговоров осложняют государственный терроризм киевского режима, соучастниками которого становятся западные союзники Украины, указал российский лидер.

«Мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», – сказал Путин в ответ на вопрос, сохраняется ли перспектива мирных и конструктивных переговоров по Украине.

По его словам, многие страны, в том числе США и Китай, постоянно высказывают желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Однако, подчеркнул Путин, «прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – это Россия и Украина». Президент РФ счел это «правильным подходом».

По словам Путина, Россия продолжает контакты с Украиной по линии спецслужб, но насколько они приближают заключение мирного соглашения, пока сложно судить.

Российский лидер подчеркнул, что на перспективах двусторонних мирных переговоров негативно сказываются захваты гражданских судов, удары по ним, угрозы атак на российские гражданские самолеты, что является проявлением государственного терроризма Киева.

Западные спонсоры Украины, которые отмалчиваются о подобных действиях Киева, становятся соучастниками международного терроризма, заявил Путин. По его словам, по-другому такую позицию трактовать невозможно.

Накануне Путин назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации на территории России заявкой на государственный терроризм. До этого глава киевского режима заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации на фоне активного применения ВСУ беспилотников. В ответ на это Путин заявил, что Киев обязательно получит ответ в случае реализации своих угроз.

Президент РФ также заявил, что Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине, а не в его заморозке. «Мы не заморозить, мы хотим прекратить войну», – сказал он на пресс-подходе в Бишкеке 1 сентября. По его словам, Москва хочет добиться «длительного, абсолютного мира».

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube