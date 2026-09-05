МИД РФ: США должны учитывать реалии на земле в переговорах по Украине

В вопросе урегулирования на Украине США должны принимать во внимание реальное положение дел на земле, где ситуация складывается не в пользу Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», – отметил Рябков в комментарии ТАСС.

Замминистра добавил, что после встречи президентов РФ и США в Анкоридже осталось множество вопросов относительно того, насколько американская сторона в своем подходе к комплексу проблем, подлежащих решения, готова держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре и в том числе давлению со стороны противников урегулирования. По его словам, эти вопросы остаются открытыми до сих пор.

Накануне источник ТАСС сообщил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются совершить поездку в Москву, а потом в Киев. По его данным, переговоры по украинскому урегулированию запланированы на 5-6 сентября. В тот же день американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 5 сентября в Москве американские переговорщики встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день они отправятся в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил журналистам, что его спецпосланники направляются в Москву и Киев с предложением о прекращении российско-украинского конфликта. По его словам, у США «есть идея насчет мирного решения». «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы решим это», – добавил американский лидер.

Москва, Наталья Петрова