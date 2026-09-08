Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что победа России в конфликте на Украине очень близка.

«Мы уверены, что победа (в конфликте на Украине – прим. ред.) очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях, они проходят очень успешно», – сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге в преддверии саммита БРИКС (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Песков также заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. «Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами – Россией, Украиной и США. Мы действительно надеемся, что рано или поздно мы пойдем по пути мирного урегулирования», – сказал он.

По его словам, если бы власти в Киеве оказались в состоянии принять некоторые «очень трудные» решения, то конфликт бы закончился давным-давно.

Представитель Кремля выразил уверенность, что Россия добьется целей специальной военной операции, однако предпочла бы сделать это мирными средствами. «Мы бы предпочли сделать это мирным путем, и в этом контексте мы приветствуем все попытки внести какой-либо вклад в сфере украинского урегулирования», – сказал Песков.

Он добавил, что Москва не хотела и не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. «Мы никогда не хотели этой войны. Мы пытаемся остановить войну, которая началась раньше, и начали ее не мы. Она была начата не нами», – сказал он.

При этом Киеву, отметил Песков, «не хватает гибкости» в вопросах урегулирования украинского кризиса. «Я бы не сказал, что Киев настолько гибок и что действительно хочет остановить эту войну», – сказал он. По его словам, Украина все еще зависит от некоторых стран Европы, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России. «Мы не позволим этому случиться», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 31 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Заявление прозвучало на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Москва, Наталья Петрова