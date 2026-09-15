Лавров: Россия готова к разумным компромиссам по украинскому вопросу

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова их возобновить, когда другая сторона будет открыта к диалогу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва готова искать разумные компромиссы по украинскому урегулированию, но не допустит появления НАТО у своих границ.

«Мы никогда от переговоров не отказывались и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому вот, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать», – сказал Лавров на посольском круглом столе по Украине. В Москве готовы к новым переговорам как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, указал он.

Российский министр подчеркнул, что Москва «ни разу, никогда с начала СВО», объявив задачи, которые перед собой ставит, не меняла свою позицию на переговорах по Украине. «Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Глава российского МИД также подчеркнул, что Москва не будет останавливать СВО на время переговоров с Украиной.

«Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договоренности из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Кроме того, министр заявил, что боевые действия на Украине завершились бы год назад, если бы США не отошли от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт», – сказал Лавров (цитата по «Инетрфаксу»).

Глава МИД также добавил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить видение Вашингтоном ситуации на Украине. Дату встречи он не раскрыл. Известно, что Лавров выступит в ООН 26 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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