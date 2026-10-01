Группу венгерских дипломатов обязали покинуть Россию в течение двух недель. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В качестве ответной меры группе сотрудников Посольства Венгрии в Москве, Генеральных консульств <...> в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию России», – говорится в заявлении.

Отмечается, что об этом решении уведомлен временный поверенный в делах республики Габор Гергич. Ему также выразили решительный протест, указав на безосновательные и недружественные действия венгерский властей.

В начале сегодня глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 российских дипломатов. По ее утверждению, сотрудники дипмиссии РФ занимались «деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата». Решение Будапешта «защищает безопасность и суверенитет Венгрии» и не означает разрыва дипломатических отношений с Россией, добавила Орбан.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на решение МИД Венгрии выслать 10 российских дипломатов будет жестким и болезненным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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