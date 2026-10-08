Рубио пока не видит перспектив урегулирования конфликта на Украине через переговоры

Перспективы урегулирования конфликта на Украине путем переговоров на данный момент не наблюдаются, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Тем не менее, по его словам, Вашингтон по-прежнему готов сыграть роль в достижении дипломатического урегулирования украинского кризиса.

«Сейчас, похоже, нет никаких перспектив переговорного урегулирования. Мы готовы сыграть любую возможную роль в том, чтобы оно состоялось. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил глава Госдепа в интервью греческому изданию Kathimerini.

При этом Рубио выразил обеспокоенность возможностью эскалации конфликта. «Весь мир воспринимает это как нечто, что может разрастись и, возможно, стать более масштабным конфликтом», – сказал он (цитата по РИА Новости).

В сентябре США выступили за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Однако, как заявил 7 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, актуальных планов по организации встречи представителей России, США и Украины на сегодняшний день нет. «Что будет дальше, зависит не от нас», – отметил дипломат. Тем не менее, по его словам, российская сторона остается открытой для подобных контактов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем. При этом, по его словам, Москва к переговорам готова, но не видит желания со стороны Киева.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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