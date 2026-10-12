«Контакты продолжаются»: Кремль не подтвердил согласие на энергетическое перемирие с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ и Украина согласились на энергетическое перемирие. Представитель Кремля заявил, что ему нечего сказать по этой теме. По его словам, контакты по возможному энергетическому перемирию продолжаются.

«По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», – сказал Песков журналистам. При этом он отказался отвечать на вопрос, с кем именно ведутся переговоры – с США или Украиной, или обеими странами. Пресс-секретарь российского лидера отметил, «что ему нечего добавить по этой теме».

Трамп в последнее время дважды делал заявления о достижении между Москвой и Киевом договоренности о приостановке ударов по объектам энергетики друг друга. Первое заявление прозвучало 14 сентября этого года, второе – 11 октября, когда глава Белого дома объявил о немедленном вступлении в силу энергетического перемирия между Россией и Украиной. Москва не подтверждала заключение подобных соглашений.

Москва, Наталья Петрова