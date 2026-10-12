Лавров: Зеленский хочет передышку на поле боя, но он ее не заслужил

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается всеми правдами и неправдами добиться передышки на поле боя, но он ее не заслужил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой.

«В последние долгие месяцы лозунг «прекращение огня» заменил лозунг «нанесения России стратегического поражения» и в риторике Зеленского, и его западных хозяев. Цель одна и очень простая – выторговать время для того, чтобы получить передышку», – сказал Лавров.

Он также напомнил, что Зеленский заявляет о готовности провести выборы, если Киеву дадут два месяцев на то, чтобы собраться с силами. На самом деле, по словам Лаврова, за это время Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против России.

«Не думаю, что передышку он (Зеленский – прим. ред.) заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, действительно ли с Украиной достигнута договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, о которой накануне объявил президент США Дональд Трамп.

«Президент России об этом очень четко сказал, что мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны. Мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и «виляний» Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдаться», – подчеркнул министр.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их на самом деле провести. Однако, по его словам, 60-дневное перемирие, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а «чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну». Песков добавил, что реально украинские власти не хотят проводить президентские выборы.

Москва, Наталья Петрова