В Кремле прокомментировали сообщения о новом плане США и ЕС по Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видели сообщения в прессе о проработке США и Европой плана по урегулированию на Украине, но ничего не слышали об этом.

«Не слышали. Мы видели сообщения в СМИ, но мы об этом ничего не слышали», – заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что контакты по возможному энергетическому перемирию с Украиной продолжаются. «Мне к вчерашнему разговору пока добавить нечего», – сказал он во вторник. Пресс-секретарь российского лидера посоветовал адресовать президенту США Дональду Трампу вопросы по поводу его заявления о якобы достижении соглашения об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

Ранее сегодня газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что США и Европа разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, который включает в себя четыре базовых пункта. Речь, в частности, идет о прекращении боевых действий по линии боевого соприкосновения, энергетическом сотрудничестве России, Украины и Европы, а также о гарантиях безопасности сторон.

Москва, Наталья Петрова