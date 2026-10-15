Лавров: Россия готова к честным переговорам, но всё будет решаться на поле боя

Россия готова к вменяемым и честным переговорам по Украине, однако после саммита России и США в Анкоридже происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, отдаляющие от достижения устойчивого мира и переговорного решения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

«Значит, будет всё решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам», – подчеркнул он.

Глава российского МИД также заявил, что Москва не будет делать паузу в боевых действиях из-за неприемлемых условий Зеленского для проведения выборов.

«Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Российский министр прокомментировал статью в газете The Washington Post о новом мирном плане по Украине из четырех пунктов. Он отметил, что западная пресса «в принципе состоит из утечек и протеков», и «мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется». Однако, по словам Лаврова, Москва никаких официальных предложений не получала.

«Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано», – подчеркнул глава МИД РФ, чьи слова приводит ТАСС.

Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщала, что США и Европа разрабатывают совместный план урегулирования конфликта на Украине, который состоит из четырех пунктов. Мирное предложение будет включать в себя в том числе энергетическое сотрудничество России, Украины и Европы, а также гарантии безопасности сторон. При этом один из пунктов предполагает прекращение огня по текущей линии боевого соприкосновения.

По сведениям газеты, дипломатический импульс для разработки нового мирного плана был задан на недавних переговорах в Майами с участием американских, украинских и европейских и украинских представителей.

Баку, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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