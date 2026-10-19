Мишустин внес на утверждение в Госдуму кандидатуры четырех новых вице-премьеров

Глава правительства России Михаил Мишустил направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов кабинета министров, согласованные с Владимиром Путиным. Таким образом, в правительстве появятся четыре новых вице-премьера.

Так, на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. На этом посту она сменит Дмитрия Григоренко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко станет вице-премьером – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Занимающий сейчас этот пост Юрий Трутнев может перейти на новую работу в Кремль. Среди возможных вариантов называются должности помощника президента или замруководителя администрации президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к АП.

Глава Минтранса Андрей Никитин займет пост вице-премьера, курирующего в том числе развитие транспорта. На должность министра транспорта предложена кандидатура главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

В структуре кабмина появляется и новая должность: зампредседателя правительства – министр финансов. Им, как ожидается, станет Антон Силуанов, который будет совмещать эту должность с креслом главы Минфина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в понедельник обсудил ряд кадровых перестановок в кабинете министров. Глава государства поддержал предложения, внесенные Мишустиным, отметил пресс-атташе Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube