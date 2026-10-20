Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, по его мнению, вести переговоры от имени Киева в стремлении положить конец конфликту с Россией должен кто-то другой, пно не Владимир Зеленский.

«Возможно, Зеленскому пора найти кого-нибудь другого для переговоров», – сказал Трамп, который 10 октября также призвал Украину сменить президента.

По словам Трампа, Россия «хорошо» относится к Украине. «Они почти ничего не делают», – сказал он на брифинге журналистам.

Трамп добавил, что США продолжают обмениваться разведывательной информацией с Украиной, и заявил, что рассмотрит возможность предоставления украинским беженцам временного защитного статуса в США до окончания конфликта.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что Владимир Зеленский не знает, почему США наказывают Украину и не дают ракеты к системам «Патриот» и доступ к разведывательной информации по ракетным ударам со стороны России.

Вашингтон, Елена Васильева