На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Перед началом беседы Трамп назвал российского коллегу своим другом. Путин, в свою очередь, сказал, что рад видеть Трампа. Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет разговора с российским лидером, отметив, что у него прекрасные отношения с Путиным на протяжении многих лет. Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры пройдут продуктивно и дадут хороший результат. Трамп добавил, что позже лидеры двух стран проведут вторую встречу.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Беседа президентов России и США продлилась чуть меньше часа. Путин и Трамп не стали делать совместных заявлений для СМИ по итогам переговоров.

Шэньчжэнь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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