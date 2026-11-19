Европа сама вычеркнула себя из числа принимающих решения лиц: Медведев прокомментировал встречу в Шэньчжэне

Встреча лидеров России, Китая и США определила их ведущую роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, а Европа сама вычеркнула себя из списка принимающих решения лиц. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Состоялась встреча руководителей России, Китая и США – глав трех важнейших мировых держав. В формате «Большой тройки» определилась их ведущая роль в формировании новой архитектуры международной и европейской безопасности, контроле над вооружениями и урегулировании крупных региональных конфликтов», – отметил Медведев.

По его словам, отсылка в этой связи к Ялте абсолютно закономерна. В настоящее время над миром висит угроза третьей мировой. И только встреча великих держав, как в 1945-м, способна изменить ход развития истории.

«А что же бедная-несчастная Европа? В 1945 году ее услуги еще были востребованы мировым сообществом. Британская империя хоть и стояла на пороге глубокого внутреннего кризиса, но все же вошла в число победителей во Второй мировой войне. Сегодня же Европа (как и отколовшаяся от ЕС Британия) никому не нужна», – подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев в очередной раз обвинил Старый Свет в попытках «разжечь костер войны, а не потушить его». Европейские лидеры потакают нацистам, «прикрывая это пустопорожней болтовней о свободах».

«Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа – пустое место», – заключил зампред Совбеза России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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