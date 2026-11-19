Президент России Владимир Путин заявил, что в результате украинских атак автомобильной части Крымского моста нанесен серьезный ущерб, и пообещал ответ на эти атаки. По его словам, ответные действия Москвы на удары ВСУ будут более болезненными для киевского режима.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары… Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Китае (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента РФ, железнодорожная часть моста в Крым уже восстановлена, автомобильной части нанесен серьезный ущерб. «Мост мы, конечно, восстановим», – заверил он.

Путин отметил, что Крымский мост является исключительно мирным объектом и по его указанию не используется «ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов». «Мы даже нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект», – подчеркнул он.

Шеньчжень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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