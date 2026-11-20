Президент России Владимир Путин призвал украинцев подумать о будущем и переходить «на нашу общую сторону». По его словам, русские и украинцы должны быть вместе в широком смысле слова, «пускай не в рамках единого государства», – ради достижения общих целей.

Российский лидер связал нынешнее противостояние с попытками внешних сил ослабить нашу страну и подчинить ее своим интересам, сделать Россию более сговорчивой. По его мнению, подобная политика не отвечает интересам Украины.

«Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе. В том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей», – заявил российский лидер в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла (цитата по «Российской газете»).

По словам Путина, русские и украинцы «должны стремиться к объединению». «Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», – пояснил глава российского государства.

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», – обратился президент РФ к украинцам.

Путин заявил, что власть в Киеве захватили не патриоты Украины, а националисты. «Все, что происходит, – делают это не в интересах Украины, а в интересах [Запада], с целью всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле», – отметил Путин. В итоге все это уже привело к депопуляции и деиндустриализации Украины – в стране «все развалилось» еще до ответных ударов российских военных, подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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