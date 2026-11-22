Глава МИД России Сергей Лавров счел неадекватным состояние министров обороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Уэса Стритинга.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», – сказал министр в ответ на вопрос об их высказываниях об ударах ВСУ по российской территории. Заявление прозвучало в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что удары ВСУ вглубь территории России не приближают завершение конфликта и не сдерживают наступление российских войск. Он указал, что удары, направленные против гражданской инфраструктуры, лишь укрепили решимость российского общества. Такое мнение Колби выразил 17 ноября на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике позицию Колби, назвав ее «довольно глупой». Позже он позвонил замминистра обороны США с извинениями, сославшись на то, что для выражения своего мнения выбрал неподходящее выражение на английском языке. При этом Писториус добавил, что не изменил свою позицию относительно тактики ударов в тылы России со стороны Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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