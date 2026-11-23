Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ближайшее время, но точной даты еще нет.

«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что следующий раунд переговоров вероятно состоится в Абу-Даби, однако возможны разные варианты. «Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты», – отметил он.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По итогам консультаций глава российской делегации Владимир Мединский выразил мнение, что сторонам удалось приблизиться к миру, но очень многое зависит от всех участников процесса. «Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа» – сказал Мединский в комментарии «Вестям».Также Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными.

Москва, Наталья Петрова

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