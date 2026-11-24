На предстоящем саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос использования замороженных российских активов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на европейский источник.

Официально основными темами встречи в Брюсселе станут финансирование Украины на будущий год и подготовка бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Однако параллельно лидеры стран Евросоюза намерены обсудить тему использования заблокированных активов России. «Да, вопрос использования замороженных российских активов включен в повестку саммита 26-27 ноября», – сказал источник издания.

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на сумму около 210 млрд евро с началом конфликта на Украине. Большая часть этих средств, почти 185 млрд евро, хранятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Москва сочла заморозку активов нарушением международного права и предупредила о юридических последствиях в случае их изъятия.

В конце прошлого года в Европе шли активные дискуссии по вопросу использования активов РФ. Еврокомиссия настаивала на использовании средств для обеспечения кредита Украине в размере 90 млрд евро. Однако руководство Euroclear выступило против этой инициативы, опасаясь судебных тяжб, финансовых претензий, а также падения доверия со стороны иностранных игроков. Аналогичную позицию высказывали власти Бельгии. В итоге в декабре 2025 года ЕС решил предоставить Украине кредит за счет совместных заимствований, не затрагивая российские активы.

На фоне истощения финансовых возможностей для помощи Киеву в Евросоюзе теперь ищут способы вывести российские активы из бельгийского депозитария, чтобы распределить юридическую ответственность и преодолеть возражения Бельгии. На саммите ЕС лидеры стран сообщества намерены обсудить возможность перевода активов на баланс специального европейского фонда или международной организации.

«Большинство стран ЕС поддерживают использование замороженных российских активов. Насколько мне известно, ряд юристов считает, что перевод средств возможен. Это позволило бы избежать блокировки со стороны Бельгии, которая опасается юридических последствий», – заявил источник газеты. По его словам, активы могут быть переданы международной организации.

Ранее в МИД России заявили о подготовке плана действий на случай, если Европейский союз изымет основную часть замороженных активов страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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