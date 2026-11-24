Путин исключил из состава СПЧ режиссера Сокурова и включил Тутту Ларсен

Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека при президенте России. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов во вторник.

Российский лидер исключил из состава СПЧ режиссера Александра Сокурова, адвоката Владимира Ряховского, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова.

Вместе с тем в СПЧ указом президента включены первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова, главврач Центральной больницы Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии РПЦ Алексей Заров, директор медико-генетического научного центра имени Бочкова Сергей Куцев, а также теле- и радиоведущая Татьяна Романенко, известная как Тутта Ларсен.

В структуре СПЧ продолжит работу свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 24 ноября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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