Дональд Трамп поднял на смех Владимира Зеленского и его данным по срокам урегулирования конфликта на Украине.
Как сообщает газета New York Post, Зеленский утверждал, что американские переговорщики рассчитывают заключить соглашение между Москвой и Киевом к январю 2027 года.
Услышав вопрос о словах Зеленского, американский лидер рассмеялся и переглянулся со своим старшим помощником.
«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» – цитирует издание слова Трампа.
Комментируя перспективы урегулирования конфликта, президент США подчеркнул, что не привязан к конкретным датам или этапам. По его словам, главная цель – прекращение боевых действий, а не соблюдение формального графика.
«У меня нет жестких временных рамок. Я просто хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп.
Вашингтон, Елена Васильева
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